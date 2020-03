Calciomercato Roma, i nomi per centrocampo e attacco

Sono giorni di attesa per tutti. Con la speranza che l’emergenza Coronavirus possa cessare al più presto, il mondo del calcio si interroga per cercare di capire se e quando ripartirà la serie A. Mel frattempo le società del massimo campionato continuano a pianificare il futuro. Adesso si pensa anche di allargare la finestra di calciomercato e i club rimangono in attesa di novità anche in tal senso.

La Roma indubbiamente sarà una di quelle squadre destinate a mettere a segno dei colpi per rinforzare l’organico di Paulo Fonseca e nello stesso tempo cercare di abbassare il monte ingaggi. Per questo motivo si cercheranno anche dei giocatori a parametro zero.

Le occasioni a centrocampo

E a centrocampo ci sono delle buoni occasioni, calciatori che si possono prendere senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino. Non solo Bonaventura, in scadenza dal Milan, ma anche Kovalenko, giocatore dello Shakhtar che piace al tecnico portoghese. Ha caratteristiche offensive, proprio come Mario Gotze, che in estate lascerà il Borussia Dortmund. La sua carriera negli ultimi anni non è decollata, dopo lo straordinario mondiale del 2014. La Roma continua a seguirlo con interesse, come sottolinea la Gazzetta dello Sport.

Calciomercato Roma: i possibili investimenti

Il mercato della Roma però non potrà essere certo tutto a costo zero. Attenzione allora al nome di Marcos Antonio, pure lui dello Shakhtar, mediano che ha caratteristiche difensive e ben si integrerebbe nel modulo di Paulo Fonseca. In attacco invece il nome caldo è quello di Tiquinho Soares, centravanti brasiliano che si potrebbe portare nella capitale spendendo al massimo una quindicina di milioni di euro.

