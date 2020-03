Calciomercato Roma, i nomi per la difesa

E’ il momento di pianificare. E non potrebbe essere altrimenti, visto che la serie A è ferma per l’emergenza Coronavirus e ormai regna il pessisismo sulla possibile ripresa delle attività. Si guarda già all’estate, ai colpi da mettere a segno e ai bilanci inevitabilmente da sistemare.

Perché quella del Coronavirus non è solo una emergenza sanitaria, ma anche economica. Con tante aziende, tra cui quelle calcistiche, in affanno economico. Ma tornando al calciomercato, la Roma dovrà puntellare probabilmente il reparto difensivo, regalando a Paulo Fonseca nuove pedine.

Calciomercato Roma, i possibili movimenti in difesa

Perché il futuro di Smalling è diventato molto difficile da prevedere. La volontà della Roma è quella di prendere il giocatore dal Manchester United a titolo definitivo. Ma gli inglesi continuano a tenere alto il prezzo e anche il giocatore adesso non sarebbe più molto sicuro di rimanere nella capitale. Per questo motivo si dovranno per forza di cose iniziare a sondare altri nomi.

Uno di questi è quello di Rojo, argentino dell’Estudiantes ma anche lui di proprietà del Manchester United. Tornato in patria per giocare, potrebbe arrivare ad un prezzo accessibile. La Gazzetta dello Sport riporta anche l’interesse giallorosso per Lyanco del Torino. E se a destra si cercherà di prolungare il prestito di Zappacosta, a sinistra si cerca un’alternativa a Kolarov. E il nome caldo è quello di Carlos Augusto, terzino del Corinthians.

