Calciomercato Roma, idea brasiliana per l’attacco

Il calciomercato della Roma va avanti, si continua a lavorare in ottica futura con la speranza che l’emergenza Coronavirus cessi al più presto e si possa tornare a parlare anche di calcio giocato.

I giallorossi rimangono vigili su più obiettivi, considerato che c’è l’intenzione di rinnovare l’organico e nello stesso tempo cercare di abbassare il monte ingaggi. Arriveranno dei rinforzi un po’ in tutti i reparti e i rumors degli ultimi giorni si stanno facendo sempre più insistenti.

Calciomercato Roma: idea dal Brasile

Adesso per l’attacco c’è un nome già uscito in passato ed è quello riportato da Globoesporte, portale brasiliano. Che sottolinea come sia pronta una vera e propria asta per Pepê, attaccante del Gremio. La squadra di Porto Alegre avrebbe ricevuto più proposte per il suo giocatore, classe 1997, che in carriera con questa maglia ha giocato 87 partite segnando 18 gol.

Pepê ha ovviamente ampi margini di miglioramento e la Roma, così come altri top club europei, lo starebbe seguendo da tempo. In particolare a novembre il suo agente è stato a Roma, perché conosce bene Petrachi e Fonseca che ha allenato il suo assistito Bernard ai tempi dello Shakhtar Donetsk. Sulle sue tracce ci sarebbero non solo i giallorossi, ma anche l’Ajax, il Bayern Monaco e il Valladolid, squadra del presidente Ronaldo. Uno di che attaccanti ne capisce, eccome.

A quanto pare il Psv avrebbe già formalizzato una offerta di 15 milioni di euro, trattativa ora interrotta a causa dell’emergenza Coronavirus. Il Gremio però vorrebbe una somma di 20 milioni di euro per il suo giocatore. Se ne riparlerà eventualmente nelle prossime settimane.

