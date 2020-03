CALCIOMERCATO ROMA MUDRYK SHAKHTAR – In questo articolo vi avevamo presentato Mykhailo Mudryk, giovane calciatore offensivo dello Shakhtar Donetsk. Lo stesso talento ucraino tramite una diretta Instagram ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni.

Mudryk Roma, le ultime

In questo live ha affrontato anche il tema Paulo Fonseca, attuale tecnico giallorosso che aveva conosciuto proprio quando il portoghese era alla guida del club ucraino: “Ci siamo lasciati in ottimi rapporti, stavamo bene. Probabilmente lo scorso anno ancora non mi vedeva come un giocatore pronto e utile per il risultato immediato” ha detto il ragazzo.

Mudryk frecciatina a Fonseca

“Poi ha lasciato lo Shakhtar – ha proseguito – e non ha avuto il tempo di aspettarmi e darmi fiducia, e probabilmente adesso ha cambiato idea. Forse adesso la pensa diversamente. Però posso assicurarvi che dopo la sua partenza non abbiamo interloquito tra di noi”.

FUTURO – “Il mio principale obiettivo è allenarmi al massimo per dimostrare, prima a me stesso poi agli altri di migliorare sempre di più. Al resto in questo momento non penso. Le notizie dell’interessamento della Roma le lascio al mio agente, non parlerò di questo. Le offerte che arrivano sono gestite da lui, io non voglio entrarci, adesso penso solo ad allenarmi e giocare”.

