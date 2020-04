Calciomercato Roma, El Shaarawy pensa solo al giallorosso

Stephan El Shaarawy e la Roma. Un feeling che potrebbe risbocciare nel corso del prossimo calciomercato estivo. Ma del resto la volontà del giocatore è sembrata chiara nel corso degli ultimi mesi. Vuole tornare in Italia e spera di farlo con una maglia giallorosso addosso.

Ai tanti tifosi che in una diretta social nei giorni scorsi gli hanno chiesto del suo ritorno, l’attaccante esterno non ha potuto far altro che replicare con un diplomatico «non lo so». Facile comprenderlo, del resto di questi tempi davvero nulla si può dare per scontato. Con i club che sono alle prese con tanti pensieri su come poter migliorare la propria situazione economica dopo l’emergenza Coronavirus. Con la serie A ferma e con i mancati incassi del periodo, tutti iniziano a farsi due conti anche riguardo la programmazione della prossima stagione.

El Shaarawy vuole la Roma

Il giocatore spera di tornare in giallorosso e per farlo è pronto a decurtarsi in modo davvero pesante lo stipendio. Come riporta Il Corriere dello Sport El Shaarawy avrebbe già fatto sapere al club capitolino di accettare circa 3 milioni di euro a stagione, rinunciando ai ben 28 che avrebbe percepito dallo Shangai Shenua. Toccherebbe poi a Petrachi riuscire a trovare un accordo con il club cinese per lasciarlo partire.

Lo Shangai appena nell’estate del 2019 lo ha pagato 16 milioni, con El Shaarawy che in tutto ha segnato 4 gol durante la sua esperienza cinese. Giocare in serie A è però tutt’altra cosa, specie per chi ha ancora 28 anni e punta a essere protagonista con la maglia della nazionale ai prossimi europei. Anche per questo motivo l’esterno offensivo spera di tornare: nel 2021, in quel grande torneo rinviato purtroppo a causa del Coronavirus, lui vuole esserci.

