Zaniolo idolo per tutti: è la star del merchandising

Non sarà passata inosservata ai tifosi della Roma la fotografia pubblicata qualche giorno dal Corriere della Sera. Un bambino con il pallone tra i piedi, nelle strade deserte di Milano in questi giorni di quarantena. Quel bambino, seppur lontano dalla capitale, aveva addosso la maglia giallorossa, la numero 22 di Zaniolo.

Sì, è ormai lui il punto di riferimento, l’idolo dei più piccoli ma anche di tanti appassionati di calcio che lo vedono come un sicuro campione del domani. I paragoni con Totti si sprecano e ormai il gioiellino giallorosso ha imparato a conviverci, senza farsi schiacciare dalla pressione.

Zaniolo è rimasto molto colpito dall’immagine del ragazzino in maglia giallorossa, tant’è che lo stesso giocatore giallorosso su Instagram ha scritto «Non so chi sei, ma sono orgoglioso. So che adesso è difficile e strano giocare in una città vuota, ma resisti. Appena tutto sarà finito, ti aspetto a Trigoria». Un messaggio che farà senz’altro molto piacere all’anonimo bambino.

Tutto questo per sottolineare come Zaniolo sia ormai al centro dell’universo Roma, con gli sponsor che adesso fanno a gara per averlo. La Gazzetta dello Sport sottolinea come nel giro di un anno sia arrivato da 15 mila a più di 900mila follower su Instagram. E anche il club giallorosso è ben consapevole di come Niccolò sia diventato un idolo per molti. Basti pensare che la sua maglia è la seconda più venduta nel merchandising, dietro solo a Edik Dzeko.

