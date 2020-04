Calciomercato Roma: ecco chi potrebbe essere ceduto

La serie A potrebbe riprendere alla fine del mese di maggio, ma in ogni caso è sempre il calciomercato a tenere banco in questo periodo di sospensione delle attività. Perché – a bocce ferme – si possono fare analisi accurate e progettare al meglio il futuro.

Anche la Roma è impegnata a pianificare la prossima stagione e del resto non sembrano esserci dubbi sul fatto che la rosa a disposizione di Paulo Fonseca dovrà subire dei cambiamenti. Il direttore sportivo Petrachi è ovviamente al lavoro, nonostante il punto interrogativo legato al possibile passaggio di mano tra Pallotta e Friedkin.

L’auspicio è quello di riuscire a mantenere una forte ossatura della squadra, magari riuscendo a far rimanere nella capitale Smalling e Mkhitaryan. Una cosa è certa, i gioielli Zaniolo e Pellegrini non saranno ceduti. Probabile invece qualche partenza, anche legata a plusvalenze utili per il bilancio.

Calciomercato Roma: gli ingaggi alti pesano sul bilancio

Ci sono attualmente in organico dei giocatori che hanno un ingaggio alto e che dunque in estate hanno delle possibilità di essere ceduti. Juan Jesus e Pastore, ad esempio, ma anche Perotti e Fazio potrebbero salutare la Roma nonostante siano dei giocatori che si sono fatti trovare sempre pronti quando Fonseca li ha spediti in campo.

Come riporta Il Corriere dello Sport, Paulo Fonseca potrebbe rinunciare poi a Cengiz Under e Spinazzola. Che del resto sono due calciatori che hanno faticato ad entrare negli schemi del tecnico portoghese. Il turco ha tanti estimatori in Europa e garantirebbe una plusvalenza importante, Spinazzola era stato già ceduto a gennaio all’Inter nello scambio con Politano, poi saltato.

