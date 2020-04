La serie A ripartirà non appena sarà possibile, ma nel frattempo i club sono già al lavoro per pianificare le prossime mosse di calciomercato. A bocce ferme c’è l’opportunità di iniziare a pensare quali saranno i giocatori da prendere durante l’estate.

Una delle trattative più impegnative per il direttore sportivo della Roma Petrachi sarà quella legata a Mkhitaryan. Il giocatore armeno durante questa stagione spesso è stato decisivo con il suo talento e la sua esperienza. Solo qualche acciacco di troppo gli ha impedito di essere un titolare fisso nello scacchiere di Fonseca, che si augura una sua riconferma.

Missione non semplice, perché nonostante il giocatore apprezzi molto Roma e l’Italia, l’Arsenal non vuole fare sconti e vuole almeno 25 milioni di euro per lui. Che ha comunque un contratto in scadenza a giugno 2021. In mancanza di un rinnovo è anche da scartare la pista di un nuovo prestito oneroso. Ecco perché nelle ultime ore è spuntata fuori una nuova pista.

Calciomercato Roma, suggestione Bernard

Proprio come l’armeno, c’è un altro giocatore in giro che è capace di fare la differenza con la sua qualità in tutte le posizioni della trequarti. Stiamo parlando del brasiliano Bernard, classe 1992, che come riporta calciomercato.com si sarebbe proposto alla Roma tramite un intermediario. Anche perché nella capitale ritroverebbe Paulo Fonseca, suo tecnico ai tempi dello Shakhtar. L’ultima stagione all’Everton non è stata delle migliori per il giocatore, che vuole rilanciarsi. I Toffees, guidati da Carlo Ancelotti, per cederlo vogliono una cifra di circa 20 milioni di euro.

