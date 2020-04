CALCIOMERCATO ROMA KARSDORP NAPOLI – Tutto da decifrare il futuro del terzino olandese, attualmente in prestito al Feyenoord fino al 30 giugno 2020. Due giorni fa vi abbiamo parlato dei problemi del club olandese che porterebbero al ritorno nella capitale di Karsdorp, ma potrebbe non essere Roma la destinazione finale.

Problemi riscatto Karsdorp

Superati infatti i problemi fisici, Karsdorp è diventato in poco tempo insostituibile per il tecnico Dick Advocaat, esperto stratega. E l’allenatore ne vorrebbe la riconferma anche per la prossima stagione, ma il club a quanto pare non potrebbe permettersi la somma di 8 milioni di euro.

Napoli su Karsdorp

Secondo quanto riportato dal sito portale olandese ‘voetballzone.nl’, potrebbe fare ritorno in Italia il laterale classe ’95 ma non alla Roma. Infatti il calciatore sarebbe entrato nel mirino del Napoli, al quale serve un terzino destro per rinforzare proprio quella corsia. In attesa di capire dunque quale sarà la scelta del Feyenoord, i partenopei rimangono alla finestra.

