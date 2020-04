Paulo Fonseca: «Roma, sono orgoglioso di te»

Sono giorni difficili per tutti. L’emergenza Coronavirus purtroppo ancora sarà lunga e ci vuole impegno e costanza nel seguire le direttive governative per uscirne fuori. Tuttavia il popolo italiano, e quello romano, stanno facendo il possibile affinché il contagio non si espanda a macchia d’olio.

Paulo Fonseca sui suoi canali social ha scritto una breve lettera indirizzata alla città di Roma. Il portoghese è solo da pochi mesi nella capitale, ma è stato conquistato dal popolo giallorosso e della capitale.

“Cara Roma, sono orgoglioso di te. Sapevo che sarei venuto a lavorare in una grande squadra e in una grande città. Vivere questo momento difficile insieme a voi mi fa davvero capire la grandezza e dignità con la quale i romani e gli italiani stanno affrontando tutto questo. E i gesti fatti dal mio club per supportare le persone più fragili e in difficoltà mi riempiono di orgoglio di fare parte di questo progetto” ha scritto.

Raccolti 540mila euro

Sulla pagina ufficiale del sito della Roma, si legge inoltre “Come parte del contributo nella lotta al Covid-19, più di due settimane fa il Club ha lanciato una raccolta fondi in favore dell’ospedale Lazzaro Spallanzani, in prima linea nella lotta al Coronavirus.

A oggi, tifosi, calciatori, membri dello staff, insieme a Roma Cares e a Jim Pallotta hanno raccolto un totale di 540.000 euro, ai quali si aggiungono i proventi delle aste di beneficenza lanciate nelle ultime settimane”.

Per chi volesse sullo stesso sito ufficiale dei giallorossi c’è il link per effettuare donazione attraverso GoFundMe

