Calciomercato Roma tra parametri zero ed esperienza

L’emergenza Coronavirus sta mettendo ormai in crisi tutto il mondo. Non solo dal punto di vista sanitario, purtroppo anche da quello economico. Con il calcio che sta cercando una via d’uscita, ma si deve anche pensare al futuro e a come costruire le squadre. Vista la crisi, il mercato degli svincolati sarà uno dei più battuti.

E la Roma non vuole certo farsi trovare impreparata. Anzi. Il direttore sportivo Petrachi è senz’altro già al lavoro per mettere a segno dei colpi a parametro zero. Nelle scorse settimane si è parlato tanto di Bonaventura come possibile rinforzo a centrocampo. Anche lui a giugno lascerà il Milan a costo zero e dunque è un nome appetibile.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, ipotesi scambio con il Genoa

Ma nella futura lista degli svincolati ci sono anche dei campioni che fanno gola a mezza Europa e per questo motivo è opportuno muoversi in tempo. Uno di questi è Pedro, spagnolo ex Barcellona e oggi al Chelsea. Un giocatore dal curriculum vincente, che ha sì superato i trent’anni ma in serie A potrebbe fare la differenza. L’offerta della Roma – come scrive Il Corriere dello Sport – sarà di tre milioni a stagione circa per tre anni. Basterà? In seconda battuta c’è anche Gotze, giocatore in cerca di rilancio dopo qualche acciacco di troppo che ne ha condizionato il rendimento con il Bayern e con il Borussia. Il tedesco però ha un ingaggio che al momento pare essere irraggiungibile.

Esperienza in difesa

Il futuro di Chris Smalling è sempre più difficile da capire. L’inglese rimarrà o no nella capitale? Lo United non vuole fare sconti e la concorrenza è tanta, decisiva sarà la volontà del giocatore semmai gli inglesi abbasseranno il prezzo. E allora è bene iniziare a trovare anche delle alternative e la Roma sembra averla trovata. Piace infatti il difensore del Liverpool Lovren, anche lui 31 anni come Smalling, elemento d’esperienza anche a livello internazionale.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!