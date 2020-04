De Rossi pronto a iniziare una nuova vita da allenatore

Quale sarà il futuro di Daniele De Rossi si è già capito. L’ex capitano della Roma, appesi gli scarpini al chiodo dopo aver chiuso la carriera al Boca Juniors, vuole diventare allenatore. Un obiettivo chiaro per il quale dovrà iniziare un nuovo percorso.

Non si diventa certo tecnici per caso e l’esperienza non basta per essere un top della categoria. Bisogna studiare, aggiornarsi e saper tenere dritto il timone della propria squadra. De Rossi ha – come si direbbe di uno studente – una solida cultura di base, questo sì. E l’esempio di papà Alberto da prendere in considerazione.

Come scrive “Il Corriere dello Sport” De Rossi, quando sarà finita l’emergenza Coronavirus, inizierà a studiare da vicino quelli che sono i suoi modelli, da Guardiola a Luis Enrique. Allenatori plurivincenti e che amano il possesso palla. E nel frattempo si siederà ai banchi di Coverciano per partecipare al corso per diventare allenatore di prima categoria. Questo gli consentirà di poter lavorare nelle giovanili, essere vice in A e B o essere primo allenatore in serie C.

Già, da dove cominciare? Il suo sogno è quello di poter tornare alla Roma, logico per chi ha speso la sua intera vita a Trigoria. Finora nessuna trattativa comunque in atto e del resto occorrerà tempo per “studiare” e farsi trovare eventualmente pronti alla chiamata. Il papà Alberto dovrebbe lasciare la panchina della Primavera per diventare supervisore, ma al suo posto il club giallorosso dovrebbe promuovere Fabrizio Piccareta, oggi all’Under 17.

