Roma ipotesi ritiro per riprendere gli allenamenti

Mentre si continua a ipotizzare la ripresa dei campionati e delle coppe europee, gli allenatori attendono di sapere il da farsi nelle prossime settimane. Perché, come è facile immaginare, non si potrà certo tornare a giocare da un momento dall’altro. Gli atleti dovranno allenarsi nuovamente in gruppo e farsi trovare pronti se – come pare – la serie A tornerà in campo tra la fine di maggio e l’inizio di giugno.

Al momento gli allenamenti sono bloccati fino al prossimo 13 aprile e la situazione non induce all’eccessivo ottimismo, il numero di contagi e morti rimane alto, seppur in leggera discesa. Ad ogni modo le squadre di serie A potrebbero tornare in campo dopo il 20 aprile, come sottolinea “Il Corriere dello Sport”. Certo, si dovranno rispettare le indicazioni del protocollo stilato dalla Federazione Medici sportivi e ci saranno tamponi per tutti. La sicurezza prima di tutto.

Fonseca

La Roma è una delle società di serie A che ha manifestato l’intenzione di tornare a giocare e di concludere questo campionato. Idea confermata anche da Paulo Fonseca in un paio di interviste concesse in Portogallo. «Ci saremmo dovuti fermare tutti nello stesso momento. Il calcio coinvolge molte persone, i viaggi allo stadio lo rendono un mezzo di contagio quasi incontrollabile» ha detto l’allenatore della Roma, che poi ha parlato anche della condizione fisica.«E’ una situazione nuova. Dovremo accelerare i processi più velocemente dal punto di vista fisico in modo che, se possibile, saremo pronti in poche settimane per iniziare la competizione» ha detto il tecnico.

Pare molto probabile che i giocatori si ritroveranno in una sorta di ritiro, come avviene nella pre-stagione. Trigoria pare essere la soluzione più comoda, in ogni caso l’intenzione è quella di isolare il gruppo per evitare il pericolo di contagi.

