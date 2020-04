Roma, l’arma in più si chiama Diawara

La serie A ripartirà. Questa almeno è l’intenzione della Lega, che spera di poter disputare le dodici rimanenti gare a partire dal mese di giugno. Per quella data la Roma si farà trovare pronta e Paulo Fonseca avrà nel suo arco una freccia in più.

Amadou Diawara infatti sarà a disposizione e sarà una pedina importante per il tecnico. Se come si spera si tornerà a giocare, le squadre saranno impegnate di fatto ogni tre giorni e ci sarà bisogno di tutti gli elementi della rosa. Fonseca per fortuna ha tante alternative e ora che l’infermeria è svuotata potrà senz’altro trarre il meglio dalla sua squadra.

Come riporta Il Corriere dello Sport per Diawara al momento nessuna operazione. Il suo ginocchio sinistro sta bene e la scelta della terapia conservativa ha dato i suoi effetti. Questo non vuol dire che il suo ginocchio non sarà operato, ma se ne riparlerà più avanti. Del resto il giocatore ha fatto di tutto per recuperare bene e in fretta, e la sua speranza è quella di scendere in campo non appena sarà possibile.

Il giocatore ex Napoli è arrivato senza troppi clamori in giallorosso, ma ha saputo conquistare tutti. Quando Fonseca lo ha schierato titolare ha avuto delle ottime risposte, perché il mediano ha testa e gambe per fare la differenza in serie A e si sta rivelando un ottimo investimento. Se davvero si tornerà a giocare, allora aspettiamocelo come un possibile titolare al fianco di Veretout, in un reparto che potrà contare anche su Cristante e sul sorprendente Villar.

