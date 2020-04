Sky Calcio e Sky Sport, come attivare lo sconto sull’abbonamento

Sky ha deciso di concedere vista l’assenza di eventi live uno sconto sugli abbonamenti ai pacchetti “Calcio” e “Sport”, ecco come attivarlo.

Sky Italia ha rilasciato una nota ufficiale: “In questo momento di difficoltà, vogliamo esserti ancora più vicino. Per questo, tu che hai Sky Sport e Sky Calcio puoi richiedere uno sconto di 15,20€ al mese fino al 31/05/2020. Lo sconto è valido dall’adesione fino al 31/05/2020, ovvero pro-rata mensile”.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, ipotesi scambio con il Genoa

Sky: come attivare lo sconto

Per attivare lo sconto concesso da Sky bisognerà accedere alla propria pagina personale su “Sky Fai da Te”, tramite app o sito internet. In seguito bisognerà cliccare sulla pagina riferita alle “promozioni” dove sarà disponibile per ogni abbonato ai pacchetti “Calcio” e/o “Sport” l’opzione “sconto Coronavirus”. Successivamente basterà cliccare su “richiedi lo sconto” e dare successiva conferma, aspettando il messaggio relativo all’avvenuto successo dell’attivazione dello sconto.

Lo sconto riservato da Sky ai propri abbonati è di 15,20€ al mese ed è riservato esclusivamente agli abbonati Sky Calcio e Sky Sport.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!