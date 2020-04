Calciomercato Roma, Moise Kean sempre nel mirino. I giallorossi continuano a seguire da vicino l’ex attaccante della Juventus.

ROMA – Moise Kean alla Roma più di una suggestione. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, i giallorossi sono ritornati sul giocatore dell’Everton già seguito nel mercato estivo. L’arrivo di Ancelotti ha frenato la cessione ma lo spostamento degli Europei potrebbe riaprire la trattativa. Il giocatore, infatti, vuole la maglia della Nazionale e cercherà in tutti i modi di ritornare in Italia per cercare di conquistare la convocazione di Mancini.

LEGGI ANCHE —> CALCIOMERCATO ROMA, LE CERTEZZE

Calciomercato Roma, Moise Kean sempre nel mirino

La Roma nel mirino Moise Kean come vice Dzeko. L’ex Juventus interessa ormai da diverso tempo ma fino a questo momento non c’è mai stata l’occasione di arrivare alla fumata bianca. La scommessa Everton non ha funzionato con l’attaccante che ha voglia di ritornare in Italia per cercare di conquistare la maglia della Nazionale in vista dell’Europeo.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!