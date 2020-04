Stipendi Roma, il club attende la proposta dei giocatori

L’emergenza Coronavirus sta sconvolgendo anche i piani del calcio. Non solo quello giocato, ma anche a livello economico. Con tante squadre che sono in difficoltà e dunque con la consapevolezza di dover riprogrammare entrate e uscite. Anche la Roma, come del resto tutte le altre formazioni di serie A, stanno cercando un accordo relativo al taglio degli stipendi.

Nei giorni giorni c’è stato un incontro tra la Lega Serie A e l’Aic proprio al fine di trovare un accordo. Ma i giocatori della Roma – come sottolinea anche Il Romanista – non avevano alcun bisogno di una mediazione, poiché consapevoli che in questo momento di emergenza bisogna saper rinunciare a qualcosa.

Sono quattro i giocatori giallorossi “delegati” alle trattativa, ovvero i senatori Dzeko, Kolarov, Fazio e il probabile futuro capitano Pellegrini. A loro Fienga, il Ceo giallorosso, ha chiesto una indicazione volontaria sulla base della quale poi nascerà una trattativa.

LEGGI ANCHE –>>Fonseca giura fedeltà: voglio rimanere per tanti anni alla Roma

A quanto pare l’accordo dovrebbe ricalcare quello messo in atto dalla Juventus, ovvero risparmiare fino a giugno quattro mensilità, a costo di restituirne una parte nel prossimo esercizio. Per la Roma questo vorrebbe dire risparmiare una cifra pari a quasi 40 milioni di euro, ovvero il 30% dell’intero monte ingaggi. Un taglio stipendiale che riguarderà anche Fonseca e i principali dirigenti giallorossi, non invece i collaboratori tecnici del portoghese che percepiscono uno stipendio decisamente più basso.

Quando si riprende a giocare?

Continuano nel frattempo ad accavallarsi le ipotesi sulla ripresa delle ostilità. Non solo riguardo la data (ormai si è capito che non si potrà scendere in campo se non prima di fine maggio-inizio giugno, nella migliore delle ipotesi). Si continua a pensare anche a giocare in campo neutro, con squadre e arbitri in ritiro per completare il torneo.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!