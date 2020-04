Calciomercato Roma, per i bookmaker Zaniolo non si muove

Calciomercato Roma: il futuro di Zaniolo è legato a quello giallorosso e la conferma arriva anche dalle quote dei bookmaker.

L’emergenza coronavirus ha rallentato la trattativa tra Pallotta e Friedkin per la cessione della Roma. Friedkin è intenzionato a fare di Pellegrini e Zaniolo le colonne portanti della Roma del futuro, ma se anche in estate dovesse ancora esserci Pallotta in carica la cessione di Zaniolo è da escludere. La conferma arriva anche da Agipronews che ha analizzato le quote dei bookmaker sul possibile trasferimento del giovane talento nel corso della prossima estate.

Calciomercato Roma, le quote su Zaniolo

Come riporta Agipronews, i betting analyst di Sisal Matchpoint hanno provato a capirle quale sarà il futuro di Zaniolo elaborando quote interessanti. Se una permanenza alla Roma è l’ipotesi più concreta (con la quota in lavagna a 1,33), un’offerta monstre potrebbe cambiare le carte in tavola. Secondo i bookmaker, per il 22 romanista potrebbe scatenarsi un’asta stellare tra Juventus (7,50), Inter e Real Madrid (entrambe a 9,00). Più staccate le soluzioni rappresentate da Atletico Madrid (12,00), Liverpool e Manchester City (le due inglesi appaiate a quota 16,00).

