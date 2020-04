Calciomercato Roma, svincolati d’esperienza in arrivo

Sono giorni importanti per il calcio italiano, che si sta iniziando a preparare in vista della possibile ripresa. Prima degli allenamenti, poi delle partite. Ma questa fase di stop sta servendo a tanti dirigenti per iniziare a mettere le basi in vista della prossima stagione.

Non ci saranno tanti soldi a disposizione da spendere e per questo motivo si guarderà agli svincolati anche per quanto riguarda il calciomercato Roma. Con il direttore sportivo Petrachi che del resto ha già diversi giocatori sulla sua lista. Il primo è quello di Giacomo Bonaventura, che a giugno terminerà il suo contratto con il Milan.

Un centrocampista che sa fare tutto, che sa ricoprire più ruoli e che potrebbe essere una pedina utile nello scacchiere di mister Paulo Fonseca. La Roma pare essere in vantaggio sulla Fiorentina, che pure ha richiesto il giocatore, ed è pronta a mettere sul piatto un contratto di tre anni a due milioni di euro stagionali, bonus compresi, come scrive Il Corriere dello Sport.

Calciomercato Roma: gli altri svincolati nel mirino

L’allenatore della Roma vuole anche dei giocatori d’esperienza che possano fare la differenza e che possano essere dei trascinatori anche all’interno del gruppo. Per questo motivo i giallorossi continuano a tenere d’occhio Pedro, anche lui nella lista dei futuri svincolati. Per lo spagnolo però c’è tanta concorrenza, così come per Gotze, anche lui libero da impegni dopo la fine del contratto. In difesa se non resterà Smalling il primo obiettivo diventerà il centrale Lovren, oggi in forza al Liverpool.

