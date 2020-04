Calciomercato Roma, obiettivo Jesus Corona del Porto. Il messicano piace anche all’Inter e a diverse squadre europee.

MILANO – La Roma bussa alla porta del Porto per Jesus Corona. Secondo quanto scritto da A Bola, i giallorossi hanno messo nel mirino l’esterno messicano. Un rinforzo che potrebbe fare al caso di Roma visto la sua duttilità nel ruolo di esterno. Ma non sarà semplice arrivare vista la concorrenza sul calciatore. Sono diverse, infatti, le squadre che hanno manifestato interesse e la prossima estate è pronta ad aprirsi un’asta per aggiudicarsi il tesserato del Porto che chiede almeno 50 milioni di euro per lasciarlo partire.

LEGGI ANCHE —> LA ROMA METTE NEL MIRINO PAQUETA’

Calciomercato Roma, obiettivo Jesus Corona del Porto

La Roma è una delle squadre interessate a Jesus Corona. Ma sul giocatore ci sono anche altri club come per esempio Siviglia, Valencia, Schalke 04, Everton e West Ham. Senza dimenticare l’Inter di Conte che sta seguendo il giocatore da vicino ormai da diverso tempo senza essere mai riuscita ad affondare il colpo.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!