Uno dei tanti nomi che sono rimbalzati nelle ultime settimane riguardo il calciomercato estivo della Roma è quello di Lucas Paquetà, centrocampista brasiliano del Milan. Un giocatore che appena arrivato in serie A ha fatto vedere grandi cose, ma poi sembra essersi smarrito strada facendo.

Il suo valore tecnico non si discute ma il Milan in ogni caso – come ha riportato Tmw nei giorni scorsi – sembra essere intenzionato a fare a meno di lui ed è pronto a metterlo sul mercato nell’estate. Come detto i giallorossi, ma anche la Fiorentina, avevano messo nel mirino questo giocatore in passato e non è detto che a questo punto il brasiliano non possa tornare nei radar.

La sua valutazione però è molto alta e questo può frenare sul nascere ogni tipo di affare. Il Milan infatti pagò a gennaio 2019 il giocatore una cifra vicina ai 38 milioni di euro al Flamengo. E’ passato appena un anno e mezzo ma i rossoneri non venderanno il loro centrocampista brasiliano per una somma inferiore ai trenta milioni di euro. Cifra che al momento in pochi possono investire.

Più probabile allora che il Milan possa intavolare uno scambio con il Benfica, altro club che è interessato alle prestazioni di Paquetà, e che potrebbe offrire il giovane talento Florentino Luis come contropartita.

La Roma dovrebbe prendere sì un centrocampista del Milan, ma lo farà a parametro zero. Sempre più vicino infatti l’arrivo nella prossima stagione in giallorosso di Giacomo Bonaventura, in scadenza di contratto con i rossoneri.

