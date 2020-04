Roma, parla Dzeko: “Orgoglioso di essere il capitano”

Edin Dzeko ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Ho fatto la scelta giusta, è un onore essere il capitano della Roma dopo Totti e De Rossi”.

Il nuovo capitano della Roma Edin Dzeko ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

Roma Cares è sempre molto attiva. Anche questo ti fa capire che la tua scelta di restare è stata giusta?

Io la scelta giusta l’ho fatta restando alla Roma questa estate. Sono orgoglioso della mia squadra e della città con tutto quello stanno facendo per quanto riguarda questa emergenza.

Com’è fare il padre a tempo pieno?

Sono felice di passare tanto tempo con i miei figli perché di solito non ho questa possibilità.

Il 3 maggio dovrebbero ripartire gli allenamenti. Cosa ne pensi?

La cosa più importante è la salute della gente. Quando quest’emergenza terminerà spero che il campionato ricominci subito.

Dzeko: i leader sono quelli che lottano in ogni momento della partita

Ami Sarajevo, ma quando non sei a Roma cosa ti manca di Roma?

Quando siamo in vacanza a Sarajevo mia figlia ci chiede quando torniamo a casa e noi gli rispondiamo siamo a casa e lei ci dice no casa nostra è Roma.

Da qualche mese sei capitano della Roma. Ti sentivi capitano già da prima?

Essere il capitano dopo Totti e De Rossi è un orgoglio. I leader della squadra non solo quelli con la fascia ma anche quelli che lottano in ogni momento della partita e soprattutto per tutta la stagione.

A cura di Danilo Conforti.

