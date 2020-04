Calciomercato Roma, altro nome caldo tra gli svincolati

Il prossimo calciomercato in serie A sarà molto complicato. Perché i club si trovano alle prese con problemi economici legati strettamente all’emergenza Coronavirus e dunque con pochi soldi da spendere. E probabilmente anche con pochi soldi da incassare, visto che il problema riguarda il mondo intero.

E così tutti i direttori sportivi, compreso ovviamente quello della Roma Gianluca Petrachi, stanno seguendo con particolare attenzione il mercato degli svincolati. Che ma come quest’anno offre tante occasioni. Ci saranno infatti a disposizione tanti campioni che magari hanno superato i trent’anni ma che possono essere ancora determinanti.

Uno dei questi – ormai lo sappiamo da giorni – è Pedro. L’attaccante esterno spagnolo è uno dei primi obiettivi di calciomercato della Roma. Come scrive Il Corriere dello Sport Petrachi sta già discutendo con gli agenti del giocatore e l’accordo potrebbe essere non molto lontano, sulla base di un contratto biennale (con opzione per il terzo) a tre milioni netti a stagione. E’ chiaro che sul giocatore c’è una folta concorrenza, prima tra tutte quella del ricco Al-Sadd, allenato dall’amico Xavi.

Calciomercato Roma: l’alternativa è Willian

Attenzione massima però anche su altri svincolati. C’è sempre alla finestra Gotze, che a breve lascerà il Borussia Dortmund, ma c’è anche un nome nuovo sul taccuino di Petrachi. Ed è quello di Willian. Il giocatore brasiliano lascerà pure lui il Chelsea, ormai un rinnovo del contratto sembra essere molto complicato, le due parti non hanno trovato un accordo. Ha un ingaggio decisamente alto, cinque milioni di euro, e la Roma difficilmente investirà quella cifra.

