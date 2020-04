Calciomercato Roma, strada in salita per Smalling

Uno degli obiettivi primari del calciomercato della Roma per quest’estate è la conferma di Chris Smalling in giallorosso. Una conferma che sta diventando sempre più complicata. Il Manchester United non vuole fare sconti.

Ma andiamo con ordine, perché bisogna per forza di cose sottolineare il grande campionato che ha disputato fin qui il centrale inglese. Arrivato dai Red Devils in prestito oneroso, ha senz’altro dato grande sicurezza al reparto difensivo giallorosso, con la sua prestanza fisica ma anche con la capacità di saper sempre leggere in anticipo l’evolversi del gioco.

Paulo Fonseca nei giorni scorsi ha parlato dell’importanza di Smalling per la Roma, ma a quanto pare la sua permanenza nella capitale sembra essere ormai molto difficile. In Inghilterra il giornale “The Sun” ha sottolineato come il Manchester United continui a chiedere 25 milioni di sterline per il giocatore e non vuole abbassare le pretese.

LEGGI ANCHE –>>Roma, parla Dzeko: «Orgoglioso di essere il capitano»

Una cifra decisamente alta per un giocatore che ha comunque superato i trent’anni, ancor più pensando al momento economico che le società di calcio stanno vivendo a causa dell’emergenza Coronavirus. Per questo motivo il “Sun” scrive che Smalling tornerà allo United in estate per poi essere comunque venduto. Tanto più che gli estimatori non mancano, il Tottenham ma soprattutto l’Arsenal sono pronte a mettere sul piatto la cifra richiesta.

Calciomercato Roma: l’alternativa è Lovren

La speranza del club giallorosso è quella di riuscire ad arrivare alla fine alla conferma del giocatore, che del resto a Roma si trova benissimo, puntando magari sull’abbassamento delle pretese future dello United qualora non riuscisse a vendere il suo giocatore. Ad ogni modo in casa Roma ci si sta muovendo con anticipo per prendere un giocatore di provata esperienza in quel reparto. Il nome che ormai circola da qualche giorno è quello di Lovren, 32enne difensore croato che milita con il Liverpool e che si potrebbe prendere ad una cifra decisamente più bassa.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!