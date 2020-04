Calciomercato Roma, tutti i nomi del possibile vice-Dzeko

Non solo Smalling. Il prossimo calciomercato della Roma dovrà essere incentrato anche sulla ricerca di un vice per Edin Dzeko. Il bosniaco sarà il titolare indiscusso dell’undici di Fonseca, ma visto che Kalinic sicuramente non rimarrà in organico servirà prendere una pedina con le sue caratteristiche.

Di sicuro non ci sono molti soldi a disposizione, del resto l’emergenza Coronavirus sta mettendo in ginocchio tanti club dal punto di vista economico. E dal calciomercato non è lecito attendersi colpi milionari.

Le alternative per l’attacco

Nelle scorse settimane uno dei nomi più caldi per l’attacco della Roma era quello del centravanti brasiliano del Porto Tiquinho. Come riporta però Il Corriere dello Sport ci sono anche altri nomi da segnalare, come quello di Jesus Corona, attaccante messicano pure lui del Porto. Sono tanti i club che avrebbero chiesto informazioni sul suo conto e tra questi ci sarebbe anche la Roma.

Sempre secondo lo stesso giornale ai giallorossi sarebbe stato proposto pure il bomber del Wolfsberger Shon Weissman. Centravanti della squadra che ha sfidato la Roma in Europa League, nel campionato austriaco è stato molto prolifico, mettendo a segno 22 gol in 21 partite e il suo prezzo è decisamente abbordabile.

Rispunta il nome di Mertens

Attenzione però anche a Mertens, uno dei sogni giallorossi per l’attacco. Più che vice-Dzeko, sarebbe pure lui un titolare fisso. Il giocatore sembrava molto vicino al rinnovo con il Napoli, ma la firma ancora non è arrivata. A luglio sarà un giocatore libero di accordarsi con chiunque, visto che il suo contratto scade il 30 giugno. E allora ecco che tanti club, pure inglesi, sono pronti a fiutare l’affare.

