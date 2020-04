Calciomercato Roma, Florian Thauvin nel mirino. I giallorossi pensano al francese per cercare di rinforzare il reparto offensivo.

ROMA – Ritorna in auge per la Roma il nome di Florian Thauvin. Secondo quanto riportato da le10sport.com, il giocatore dell’Olympique Marsiglia è ancora nel mirino dei giallorossi che potrebbero decidere di affondare il colpo nelle prossime settimane.

La concorrenza

La scadenza del contratto nel 2021 potrebbe far diventare Thauvin uno dei giocatori più ricercati di questo calciomercato. La Roma ci pensa ma sul calciatore ci sono anche Milan e Valencia.

I ragionamenti sono in corso e nelle prossime settimane alcune compagini affonderanno il colpo. Tra le squadre interessate al giocatore anche la Roma che sta cercando dei rinforzi per il ruolo di esterno. Fonseca è pronto a dare il via libera all’affare visto che il francese potrebbe essere utile per rinforzare la squadra.

