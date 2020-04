Calciomercato Roma, l’agente di Hurtado: «Nessuno mi ha chiamato»

Continuano ad essere tante le voci di calciomercato per le squadre italiane in questo delicato momento. Il calcio è fermo a causa dell’emergenza Coronavirus, ma nel frattempo tutti i club si stanno muovendo per rinforzarsi in vista della prossima stagione. Nei giorni scorsi alla Roma è stato accostato un giovane attaccante del Venezuela, indicato come investimento adatto per il ruolo di vice-Dzeko e colpo in prospettiva.

Stiamo parlando di Jan Hurtado, attaccante classe 2000 che milita nel Boca Juniors e che ha ovviamente dei grandi margini di crescita. Ha già esperienze con la nazionale del suo paese, il Venezuela. In Argentina per lui solo un gol in 14 presenze. La quotazione di mercato, riportata da Transfermarkt, è di sette milioni di euro. Potrebbe insomma essere un buon investimento anche in ottica futura.

La Juventus interessata a Hurtado

Il suo rappresentante, Rodolfo Baque, ha rivelato a “Radio La Red” che la Juventus ha chiesto informazioni sulla sua situazione per la prossima stagione. «Se dicessi i club che mi hanno chiamato per Hurtado … della Juventus c’erano persone che venivano a chiedere» ha affermato. Per adesso, chiaro, solo rumors.

E nello stesso tempo di fatto ha smentito che la Roma abbia effettuato sondaggi sul suo conto. «Dalla Roma non mi hanno chiamato e dal Boca non mi hanno detto nulla» – ha detto Baque – «Probabilmente è una voce nata dal fatto che Hurtado è stato un ottimo amico di De Rossi. L’italiano viveva di fronte alla sua casa e lo portava ogni giorno ad allenarsi».

