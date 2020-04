Roma, ecco come potrebbe essere la maglia home 2020-21

Si respira aria degli anni Ottanta in quella che potrebbe essere la nuova maglia home della Roma nella stagione 2020-2021. Il portale specializzato esvaphane.com ha pubblicato alcune fotografie della divisa, ricostruita in base alle informazioni in loro possesso. Niente di ufficiale, dunque, ma le immagini riportano subito alla mente la casacca della stagione 1979-80.

La novità sono le tre strisce, una rossa, una arancione e una gialla, che dovrebbero essere sotto il colletto e anche sui calzettoni. In attesa di vedere se davvero la maglia ufficiale sarà davvero così, si può senz’altro dire che viene davvero voglia di indossarla, al di là di ogni fede calcistica.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma, c’è Thauvin nel mirino

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!