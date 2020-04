Calciomercato Roma, maxi scambio col Napoli: in ballo Under, Karsdorp e Hysaj

CALCIOMERCATO ROMA NAPOLI LE TRATTATIVE IN BALLO – Asse caldissimo quello tra la capitale e la città partenopea, che dal punto di vista del tifo da anni non vive un feeling positivo. una volta la sfida veniva chiamata ‘Derby del Sole o del Sud’, ma adesso è una gara ad ‘alto rischio’.

Roma-Napoli asse caldo

Questo però non ferma le possibili trattative di mercato che ne scaturiscono tra i due club. Infatti a partire dalla prossima sessione di calciomercato potrebbe concretizzarsi una trattativa con un maxi scambio. E’ noto da tempo l’interesse della Roma per Elseid Hysaj, ai minimi rapporti con il Napoli (scadenza contratto 2021), che a sua volta ha messo nel mirino sia Rick Karsdorp che Cengiz Under.

Napoli, rivoluzione in attacco. E Under…

I campani in attacco effettueranno una mini rivoluzione, con le quasi sicure partenze di Callejon, Milik e Llorente, oltre al grande dilemma legato a Dries Mertens. Al posto di Callejon, in scadenza di contratto, l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, pensa che il turco classe ’97 possa essere l’indirizato numero uno a sostituire lo spagnolo. La valutazione della Roma è di almeno 25 milioni di euro.

MAXI SCAMBIO – Sulla corsia di destra invece non è nuovo il nome di Karsdorp, che potrebbe tornare dal prestito al Feyenoord in caso di non riscatto da parte degli olandesi. Nella trattativa quindi che porterebbe Karsdorp e Under al Napoli, nella capitale farebbe il suo ingresso Hysaj. Bisognerà poi valutare il conguaglio economico.

