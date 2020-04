Calciomercato Roma, pronto un nuovo rinnovo per Zaniolo

La Roma è al lavoro per pianificare il futuro, per quanto quel che verrà dopo l’emergenza Coronavirus è ancora impossibile da definire. Di sicuro ci saranno dei sacrifici da fare e bilanci economici da mettere a posto a causa anche delle mancate entrate di questo periodo.

Sul piano tecnico la squadra giallorossa di Paulo Fonseca ripartirà dalle certezze chiamate Pellegrini e Zaniolo. Giocatori che la società reputa di fatto incedibili, nonostante tanti club vorrebbero ingaggiarli. Zaniolo addirittura – come riporta Il Corriere dello Sport – potrebbe a breve rinnovare nuovamente il suo contratto.

Il talentuoso numero 22 giallorosso ha rinnovato solamente nello scorso mese di agosto, con il club che gli ha riconosciuto il grande salto di qualità compiuto da quando si era legato per la prima volta alla società capitolina. Ma ora le due parti potrebbero incontrarsi di nuovo per trovare un nuovo accordo e tenere lontano ogni possibile tentazione.

Zaniolo del resto ha una certezza, quella di voler rimanere alla Roma e nella capitale, dove è molto amato dai tifosi. Ad agosto ha firmato un accordo fino al 2024 a 1,5 milioni di euro a stagione più bonus. Il suo nuovo accordo potrebbe prevedere un accordo a 2.5 milioni a stagione più bonus, un adeguato riconoscimento per un giocatore che è ormai al centro dell’universo Roma, come testimoniano anche i dati del merchandising che vedono la sua maglia come una delle più vendute.

