Calciomercato Roma, sirene inglesi per Pau Lopez?

Calciomercato Roma sempre argomento di grande discussione. Nonostante la serie A sia ferma a causa dell’emergenza Coronavirus, sono tanti i rumors che si accavallano anche riguardo la formazione giallorossa. Che nella prossima estate andrà a caccia di rinforzi per rendere la rosa sempre più competitiva.

Attenzione però perché anche i migliori giocatori che ha a disposizione Paulo Fonseca sono a loro volta nel mirino di altri club. Come ad esempio il portiere Pau Lopez. Lo spagnolo, alla sua prima stagione in giallorosso, ha confermato di essere un estremo difensore affidabile. Anche se pure lui qualche incertezza l’ha avuta, come naturale che sia.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma, quante occasioni fra i futuri parametri zero

Finora il portiere – come sottolinea il Corriere dello Sport – ha incassato 43 gol in 34 partite. Ma i numeri non sono tutto e Pau Lopez, che Luis Enrique ha voluto pure nella nazionale spagnola, piace a tanti club di mezza Europa. E sopratutto ad alcune squadre inglesi che avrebbero chiesto informazioni sul suo conto.

La Roma per prenderlo dal Betis Siviglia ha investito una somma decisamente importante, più di 23 milioni di euro. Un segnale inequivocabile del fatto che crede fortemente in lui e che ha intenzione di affidargli le chiavi della porta per lungo tempo. Eppure… in questo momento così difficile sul piano economico per i club sarebbe difficile dire di no ad una offerta di 40 milioni.

Pau Lopez non è dunque sul mercato, ma potrebbe partire in caso di una offerta super che possa garantire una plusvalenza al club. Di certo il portiere si trova bene nella capitale ed è molto stimato dai compagni di squadra.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!