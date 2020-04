CALCIOMERCATO ROMA JUNIOR FIRPO ROMA – Da qualche settimana il nome di Junior Firpo circola in orbita giallorossa (clicca qui per l’intervista alla giornalista del Mundo Deportivo Cristina Cubero) come possibile nuovo colpo per la difesa di Paulo Fonseca.

Junior Firpo Roma, le ultime

Proprio l’edizione online del quotidiano spagnolo riporta come il terzino sinistro classe ’96 con l’arrivo in panchina di Quique Setien sulla panchina blaugrana non abbia avuto molto spazio. Come riferito dalla giornalista intervistata dalla nostra redazione, al calciatore è stato comunicato che nella prossima sessione di mercato può trovare la soluzione giusta per lui. I giallorossi si sarebbero già mossi in tal senso con i primi contatti avviati.

Il Barcellona trova il sostituto di Junior Firpo

El Mundo Deportivo riporta come tra le diverse ipotesi c’è anche quella di inserire Firpo in un’operazione di mercato con l’Inter per l’eventuale acquisto di Lautaro Martinez, profilo che piace molto ai blaugrana. Il Barcellona avrebbe trovato anche in Tagliafico dell’Ajax il sostituto dell’esterno mancino.

