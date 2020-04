Il messaggio di Pallotta: “Usciremo da questo momento difficile”. Le parole del presidente alla squadra.

ROMA – Il messaggio di James Pallotta alla squadra. Come riportato dal Corriere dello Sport, il presidente giallorosso in una conference call ha deciso di stare vicino alla squadra in questo momento non facile.

“Ci tenevo a dirvi – ha detto il numero uno della squadra capitolina – che sto apprezzando il vostro comportamento e la vostra disciplina. E’ un momento difficile ma ne usciremo. Sappiate che la Roma sta facendo di tutto per supportare voi e le vostre famiglie in questo periodo“.

Previsto un aumento di capitale

In attesa di Friedkin, James Pallotta è pronto ad onerare tutte le scadenze previste dalla legge italiana, anche l’aumento di capitale entro il 31 dicembre.

Per quanto riguarda l’imprenditore texano non ci sono novità. Attesa per la pubblicazione dei prossimi due bilanci che potrebbero essere decisivi per la conclusione dell’affare.

