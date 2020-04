Taglio stipendi Roma, ecco la proposta di giocatori e staff

Sono ormai settimane che si parla del possibile taglio di stipendio dei giocatori di serie A. Il campionato è fermo, i club devono fare i conti con i mancati incassi del periodo e le casse societarie non sono certo floride. Per questo motivo il taglio degli stipendi può essere fondamentale per poter risparmiare milioni di euro.

Questo ovviamente accade anche in casa Roma, dove i giocatori e lo staff tecnico con grande senso di responsabilità hanno subito aperto a questa possibilità, consapevoli del momento storico ed economico che si sta vivendo. Come ha riportato nella tarda serata di ieri il giornalista de “Il Tempo” Filippo Biafora, è pronta la proposta da parte dei giallorossi al club.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma, è caccia al sostituto di Smalling

“I calciatori, #Fonseca e il suo staff hanno proposto alla società di rinunciare a 4 mensilità (parte sarà spalmata). I dirigenti si tagliano un mese di stipendio. I calciatori compenseranno la differenza retributiva per personale interessato da ammortizzatori sociali” ha scritto su Twitter.

I calciatori, #Fonseca e il suo staff hanno proposto alla società di rinunciare a 4 mensilità (parte sarà spalmata). I dirigenti si tagliano un mese di stipendio. I calciatori compenseranno la differenza retributiva per personale interessato da ammortizzatori sociali#ASRoma pic.twitter.com/PsKZLV3PAI — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) April 17, 2020

Un risparmio importante per la Roma

In questo caso il risparmio per le casse societarie sarebbe davvero molto importante. Quattro mensilità corrispondono a circa il 30% del monte ingaggi annuale giallorosso, che si aggira sui 160 milioni di euro, quindi oltre i 40 milioni.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!