Florenzi svela un retroscena inedito su Roma-Barcellona 3-0

Alessandro Florenzi in una diretta su Instagram ha svelato un retroscena inedito sulla storica vittoria della Roma contro il Barcellona.

Con il calcio fermo per l’emergenza coronavirus, nell’ultimo mese è diventata ormai una moda per i calciatori fare delle videochiamate in diretta su Instagram. Particolarmente attivo su questo fronte Francesco Totti, oggi è stato il turno di un altro ex capitano giallorosso, vale a dire Alessandro Florenzi. Attualmente in prestito al Valencia, a fine stagione (se si riprenderà) dovrebbe tornare alla Roma. Poi si vedrà. In una diretta Instagram con Max Biaggi, Florenzi ha svelato un retroscena su Roma-Barcellona 3-0, come riportato dal Corriere dello Sport.

Florenzi, il racconto del retroscena di Roma-Barcellona 3-0

“Al fischio finale sono andato da Alisson. Al gol di Manolas mi sono messo le mani in testa e sono rimasto fermo. Ti spiego perché: dopo il 4-1 avevamo delle strane sensazioni. Durante la settimana non ci sentivamo battuti, perché avevamo giocato una buona partita. Eravamo 25-26, di questi 24 ci credevano. C’era un giocatore che dalla mattina diceva che eravamo già usciti ed era Manolas, che ha fatto il gol decisivo. L’unico che non ci credeva. Noi alimentavamo questa possibilità. Nella Roma è stata la partita della vita”.

Florenzi ha anche parlato della più stretta attualità: “Non si capisce se la FIFA darà o meno il prolungamento dei prestiti. Teoricamente il 30 giugno finisce il contratto, non si sa cosa decideranno di attuare, se prolungare fino a fine campionato”. Sempre se si riprenderà: dopo lo stop definitivo alla Ligue 1, anche la ripartenza della Serie A appare sempre più difficile.

