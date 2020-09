Calendario Serie A LIVE: ecco il cammino della Roma

SORTEGGIO CALENDARIO SERIE A 2020/21 – Alle ore 12 andrà in scena il classico e annuale sorteggio del calendario di Serie A, il massimo campionato italiano di calcio. Come ogni stagione, alcuni paletti e alcuni parametri verranno inseriti alla prima di campionato, come ad esempio i derby che non ci potranno essere subito al debutto (Milano, Torino, Roma e Genova).

Sorteggio calendario Serie A 2020/21

Debutto stagionale che ci sarà nel weekend del 19 e 20 settembre. Novità anche dal punto di vista arbitrale, infatti gli arbitri potranno dirigere senza distinzione partite di Serie A e B. Confermato Nicola Rizzoli come designatore , mentre il suo vice non sarà Morganti, ex designatore della Can B. Di seguito le date:

Serie A – inizio 20 settembre 2020 – termine 23 maggio 2021

– inizio 20 settembre 2020 – termine 23 maggio 2021 Coppa Italia – finale 19 maggio 2021

– finale 19 maggio 2021 Serie B – inizio 26 settembre – termine 7 maggio 2021

– inizio 26 settembre – termine 7 maggio 2021 Serie C – inizio 27 settembre – termine 25 aprile 2021

Inoltre, le Società partecipanti alla UEFA Champions League (Atalanta, Inter, Juventus e Lazio) non incontrano le Società partecipanti alla UEFA Europa League (Napoli, Milan e Roma) nelle giornate poste tra un turno di UEFA Europa League e un turno successivo di UEFA Champions League.

