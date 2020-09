Calciomercato Roma, il Manchester sarebbe stato infastidito dalle dichiarazioni di Fonseca sul ritorno di Smalling in giallorosso

Nonostante l’acquisto di Kumbulla, in casa Roma continua a tenere banco la situazione riguardante la difesa. Nella conferenza stampa in vista della gara di stasera con il Verona, il tecnico Fonseca si è espresso in maniera esplicita sull’argomento Smalling dichiarando: “Sono fiducioso su Smalling. Stiamo lavorando per riaverlo. Sono sempre in contatto con lui, ha voglia di tornare e noi vogliamo riaverlo. Nei prossimi giorni può tornare”.

Parole molto chiare, che hanno fatto intendere la volontà del mister portoghese di riavere a disposizione il centrale britannico.La Roma e il anchester United stanno ormai trattando da diverso tempo. La settimana prossima potrebbe essere decisiva per la conclusione dell’affare, anche se sembrerebbe che le parole di Fonseca abbianfo fatto storcere il naso alla dirigenza dei “Red Devils”

Calciomercato Roma, Smalling: il Manchester non cambia la richiesta

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it infatti, la Roma sarebbe arrivata ad offrire una cifra vicina tra i 17 e i 18 milioni di euro al club inglese per riavere Smalling in giallorosso.

Nello stesso tempo però, le parole pronunciate ieri da Fonseca avrebbero infastidito la società del Manchester, che di conseguenza avrebbe deciso di non cambiare la propria richiesta di 20 milioni.

Negli ultimi giorni inoltre ci sarebbe da registrare anche l’interesse da parte dell’Inter nei confronti del difensore. I nerazzurri potrebbero contare sugli ottimi rapporti instaurati recentemente con la dirigenza della squadra inglese.

La Roma quindi è avvisata. Per riuscire a riportare Smalling nella Capitale, bisognerà essere determinati e tenere gli occhi aperti.

