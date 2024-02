Europa League, sorteggio ottavi di finale: l’avversaria della Roma – LIVE

Europa League, a partire dalle 13:00 la diretta testuale del sorteggio degli ottavi di finale. Ecco l’avversaria della Roma.

La Roma è pronta a conoscere quale squadra affronterà negli ottavi di finale di Europa League. Eliminato in scioltezza il Braga ai sedicesimi, la speranza è quella di pescare bene al sorteggio di Nyon che partirà alle ore 13:00. A cominciare dagli ottavi di finale non ci sono teste di serie e sono ammessi confronti tra squadre della stessa nazione. Motivo per cui uno dei rischi principali è quello di affrontare il Milan, che tra l’altro sarà la prossima avversaria domenica nel campionato di Serie A.

Roma, sorteggio Europa League: i tifosi sognano la rivincita

Europa League, chi evitare e chi pescare al sorteggio

Le tre squadre da evitare assolutamente oltre al Milan sono le tre inglesi (Tottenham, Manchester United e Arsenal). Tra le squadre di medio livello ci sono grandi nomi come Ajax oppure avversarie ostiche come lo Shakhtar Donetsk e il Granada, che ha eliminato il Napoli di Gattuso. Da evitare anche il Villarreal, che ricorda comunque una rotonda vittoria ai tempi di Spalletti. Il sogno sarebbe pescare Molde o Dinamo Zagabria, abbordabili anche Young Boys, Slavia Praga (c’è una sconfitta da vendicare) o Dinamo Kiev

Il sorteggio in DIRETTA

Sta per iniziare il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League. A momenti la Roma conoscerà la sua rivale. La diretta testuale è qui di seguito. Si può seguire anche sul sito ufficiale della UEFA.

OTTAVI DI FINALE

Ajax-Young Boys

Dinamo Kiev-Villarreal

ROMA-Shakthar Donetsk

Olympiacos-Arsenal

Dinamo Zagabria-Tottenham

Manchester United-Milan

Slavia Praga-Rangers

Granada-Molde