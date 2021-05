Scamacca: “Sono scosso”. La verità sul rapporto col padre

Roma, Scamacca rompe il silenzio sulla vicenda che ha coinvolto il padre: ecco quanto dichiarato dall’attaccante del Genoa

Roma Scamacca / La vicenda che ha visto coinvolto il padre di Gianluca Scamacca sta monopolizzando l’attenzione mediatica da alcune ore. Intervistato da Gazzetta.it, l’attaccante del Genoa ha rotto il silenzio, spiegando anche alcune dinamiche familiari e il suo rapporto con la figura paterna. Ecco le parole del bomber del Genoa:

Leggi anche –> Calciomercato Roma, svolta per Fuzato | Incontro con l’agente

“Fa male per me parlarne, ma lo reputo necessario. Sono rimasto profondamente scosso da quanto successo, non so cosa dire. Non ho potuto condividere molti momenti assieme a mio padre: sono cresciuto con mia madre e mia sorella, che reputo essere la mia famiglia. I miei non hanno divorziato semplicemente perché non si sono mai sposati: l’ho visto solo saltuariamente. Sono molto provato, mi dispiace per l’accaduto: al momento non riesco ad aggiungere altro.”

Leggi anche –> Calciomercato Roma, l’addio è ormai annunciato | Spunta l’indizio social

L’amarezza per l’episodio, ma anche l’incapacità di esternare le proprie emozioni e il proprio stato d’animo: in queste poche battute si può riassumere il contenuto delle esternazioni di Gianluca Scamacca, visibilmente scosso.