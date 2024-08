Calciomercato Roma, c’è l’accordo | Colpo da 20 milioni in Serie A

Il calciomercato è alle porte e stanno per arrivare i primi colpi. Il giocatore è ad un passo dalla Serie A.

Non solo nuovi acquisti e rinnovi da far firmare, ma anche alcuni giocatori da piazzare. E’ questo l’intento della società giallorossa nella prossima sessione di mercato, che si aprirà ufficialmente il prossimo 1 luglio e si concluderà il 31 agosto. Al momento il reparto più folto è il centrocampo, che però con le assenze di Cristante e Pellegrini (oltre a Spinazzola) non vedrà ulteriori assenze. Nessun ‘romanista’, invece, convocato in Coppa America. Insomma José Mourinho potrà contare davvero su tutti a disposizione, eccezion fatta per i tre giocatori sopra citati e dei rientranti Florenzi, Under e Olsen (anche loro ad Euro 2020), compreso Nicolò Zaniolo, ormai pronto al rientro dopo tanti mesi di assenza.

Calciomercato Roma, colpo in Serie A

Per quanto riguarda il calciomercato in entrata, c’è da segnalare un colpo ad un passo per un club di Serie A. Il giocatore è Sergio Oliveira, accostato proprio qualche ora fa alla Roma, il quale sembra però destinato ad andare alla Fiorentina. Secondo quanto riportato dal sito ‘sicnoticias.pt’, la viola è davvero vicinissima a piazzare il colpo. L’offerta del club toscano è di 20 milioni di euro più altri 5 di bonus, mentre al giocatore andranno 3,5 milioni di euro netti a stagione per quattro anni con una clausola rescissoria da 60 milioni di euro. La prossima settimana l’incontro decisivo per definire tutti i dettagli. Primo colpo per la nuova viola targata Gennaro Gattuso, che anticipa tutte.