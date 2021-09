Calciomercato, Di Francesco esonerato | Annuncio UFFICIALE

Calciomercato, l’Hellas Verona ha sollevato Eusebio Di Francesco dal suo incarico: arriva l’annuncio ufficiale.

La notizia era cominciata a circolare già nelle prime ore del mattino, e da pochi istanti è arrivata anche la conferma ufficiale: Eusebio Di Francesco non sarà più l’allenatore dell’Hellas Verona. Ad annunciare il tutto ci ha pensato una nota stringata del club scaligero, apparso sul proprio sito ufficiale: “Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Eusebio Di Francesco dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.

Il Club gialloblu ringrazia mister Di Francesco e il suo staff, nelle persone di Francesco Tomei, Stefano Romano, Giancarlo Marini e Franco Gianmartino, per l’attività sin qui svolta”.

Calciomercato Hellas Verona, Tudor prossimo avversario della Roma?

Di Fra ha pagato il pessimo inizio di stagione e, con la Roma alle porte, il presidente Setti ha optato per l’esonero dell’ex tecnico giallorosso. Nella lista dei papabili sostituti, c’è sicuramente il nome di Igor Tudor, che al momento appare in pole, il profilo del quale ingolosisce e non poco la proprietà. Non c’è ancora la fumata bianca, ma lo sprint è cominciato: e la sensazione è che trapeleranno novità a stretto giro di posta, con la Roma che guarda l’evolversi della situazione con interesse, giacché in questo week end Pellegrini e compagni se la vedranno proprio con l’Hellas.