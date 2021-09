Serie A, l’Hellas Verona esonera Di Francesco | E un altro tecnico rischia

Esonero Di Francesco, Hellas Verona: gli scaligeri hanno sollevato dall’incarico l’ex Roma. E c’è un altro tecnico a rischio.

Il brutto inizio di stagione dell’Hellas Verona, che in tre partite non ha racimolato neanche un punto, è costato caro ad Eusebio Di Francesco, che, secondo quanto riferito da Gianluca di Marzio, sarebbe stato sollevato dal suo incarico. La classica goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la sconfitta rimediata dagli scaligeri in quel di Bologna, apparsa come una debacle non tanto nel risultato, quanto nella prestazione e nella convinzione dei propri mezzi; da qui la decisione di esonerare l’ex tecnico della Roma, che non sfiderà dunque il suo passato questo week end.

Leggi anche –> Roma, Totti pazzo di Mou: “Mi ha sorpreso in questo” | Annuncio su Pellegrini

Calciomercato, esonero Di Francesco: anche Semplici a rischio

Tuttavia, c’è un’altra panchina a rischio, ed è quella di Leonardo Semplici, con il Cagliari che quest’oggi dovrebbe maturare la sua decisione. La clamorosa rimonta subita dal Genoa potrebbe pesare molto sul futuro dell’ex tecnico della Spal, dal momento che i sardi hanno dilapidato il doppio vantaggio, finendo con l’essere prima raggiunti, e poi superati, dalla doppietta di Fares.