Juventus-Roma, esce dopo 20 minuti | Infortunio per il giallorosso

La sfida contro i bianconeri non è iniziata bene per José Mourinho. Il giallorosso è uscito nel primo tempo per infortunio.

Al minuto numero 20 di Juventus-Roma, Nicolò Zaniolo ha dovuto abbandonare il campo di gioco per un infortunio. Il numero 22 giallorosso si è accasciato a terra dopo aver sentito una sorta di stiramento alla gamba sinistra.

Il giocatore è stato sostituito poi al minuto 26, facendo posto a Stephan El Shaarawy e non Carles Perez o Eldor Shomurodov. Sulla corsia di destra ci va Henrikh Mkhitaryan. Le sfide contro i bianconeri non sono proprio fortunate per Zaniolo.

Infortunio Zaniolo in Juventus-Roma

Il giocatore mancino aveva fatto comunque bene in questo inizio di partita, dove la squadra di Massimiliano Allegri era riuscita ad andare in vantaggio grazie alla rete di Moise Kean. Nell’azione del vantaggio bianconero, Zaniolo ha provato a difendere sul cross di De Sciglio allungando la gamba sinistra, che potrebbe aver portato allo stop del numero 22.