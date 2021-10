Roma-Napoli da record | Non succede da 4 stagioni

Nonostante il ko subito i tifosi giallorossi continuano senza sosta a sostenere la Roma, soprattutto nelle partite casalinghe.

E’ tempo di rialzare la testa a Trigoria, dove il tecnico José Mourinho sta preparando la sfida di giovedì sera contro il Bodo/Glimt per la terza giornata di Conference League.

La trasferta in Norvegia (395 i biglietti venduti per il settore ospiti) e poi la sfida contro il Napoli, tutto in 72 ore. Poi si volerà a Cagliari per il turno infrasettimanale e poi arriva il Milan allo Stadio Olimpico. Una situazione che sta portando ancora una volta un tifo incredibile per la compagine giallorossa. Agli abbonamenti, arrivati a 19.700, si aggiungerà anche quella della vendita libera dei tagliandi.

LEGGI ANCHE >>> La Roma alza la voce, dietrofront ufficiale sullo sponsor

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Roma, nuova polemica | Braccio di ferro con la Lega

Roma-Napoli, è record di tagliandi

E’ proprio qui che i tifosi giallorossi si stanno dimostrando davvero attaccati a questa squadra. Infatti sono ben 41mila i tagliandi venduti per la sfida contro la capolista di domenica pomeriggio. Alle ore 18 il Napoli arriverà all’Olimpico ed un numero così alto in casa capitolina non si registrava da 4 anni. In queste stagioni i biglietti venduti (compresi gli abbonamenti) non avevano superato quota 40mila. Per quanto riguarda invece la sfida del 31 ottobre contro i rossoneri, la quota è al momento di 39mila biglietti. Intanto le ultime dal campo vedrebbero un Nicolò Zaniolo che potrebbe riposare per la sfida contro il Napoli.