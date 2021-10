Juventus-Roma, nuova polemica | Braccio di ferro con la Lega

Non accennano a placarsi le polemiche dopo Juventus-Roma a due giorni dal triplice fischio. Stavolta non è l’arbitro nella bufera, ma la questione inno.

La Roma è pronta a presentarsi a brutto muso di fronte alla Lega Calcio, ma non parliamo della questione arbitraggio. Sotto la lente d’ingrandimento del club giallorosso c’è la questione legata all’inno, dopo un episodio avvenuto allo Juventus Stadium, a pochi istanti dal fischio d’inizio.

Due pesi e due misure, questa è la netta sensazione che aleggia intorno al braccio di ferro tra la Lega Calcio e l’Associazione Sportiva Roma. Le acque sono piuttosto agitate in casa Roma, non solo per quel che riguarda il pessimo arbitraggio. La società giallorossa è adirata per i torti subiti all’Allianz Stadium, la vittoria della Juve per 1-0 è indelebilmente accompagnata dall’ombra lunga dei gravi errori di Daniele Orsato.

Leggi anche: Calciomercato Roma, Mourinho senza freni | La rivoluzione ha inizio

Nonostante gli errori bastino per gettare benzina sul fuoco in casa Roma, una nuova polemica coinvolge la Lega Calcio. Si torna a parlare della questione legata all’inno, quello che è successo a Torino ha fatto infuriare la società giallorossa. Allo Stadio Olimpico scoppiò un vero e proprio caso, a tratti paradossale, riguardo la canzone Roma Roma Roma. Secondo la Lega è vietato riprodurre canzoni dopo l’inno ufficiale della Serie A a firma Giovanni Allevi.

Leggi anche: Probabili formazioni Bodo Glimt-Roma: Mourinho cambia quasi tutto

Juventus-Roma non finisce mai, braccio di ferro con la Lega

Ancora sotto la lente d’ingrandimento al questione legata all’inno, non è passato inosservato alle orecchie ed agli occhi dei giallorossi quanto successo sul campo della Juve.

Dopo l’inno ufficiale della Serie A, nell’impianto bianconero è partita un’altra canzone, “Come on” dei The Hives. In tal caso la Lega ha chiuso un occhio, dato che non si tratta di un inno ufficiale. Paradossale il metro di misura usato in questo caso, dopo che ai giallorossi era stato espressamente vietato riprodurre canzoni dopo quella di Allevi. La Procura Federale ha aperto un fascicolo riguardante il caso dell’Olimpico, mentre all’Allianz Stadium non è successo nulla di illecito. Due pesi e due misure, ma la società non ci sta e il braccio di ferro con la Lega sembra destinato a prolungarsi.