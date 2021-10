Probabili formazioni Bodo Glimt-Roma: Mourinho cambia quasi tutto

Probabili formazioni Bodo Glimt-Roma, Mourinho stravolge la formazione pensando alla sfida di Serie A col Napoli.

La Roma giovedì torna in campo e vorrà subito dimenticare la beffa di Torino contro la Juventus ritrovando subito la vittoria in Conference League. Nella partita in Norvegia contro il Bodo Glimt però Mourinho dovrà pensare anche alla prossima importante sfida di Serie A contro il Napoli e farà delle scelte in tal senso.

Zaniolo e Karsdorp, che non sono al top per dei problemi fisici, resteranno a Roma e con loro a evitare la fredda trasferta norvegese potrebbero essere anche altri titolari fissi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, Mourinho dovrebbe schierare, davanti al confermato Rui Patricio, Ibañez a destra e Calafiori a sinistra con Mancini e Kumbulla in mezzo. Cambierà il centrocampo con Darboe e forse Villar a fare rifiatare Veretout e Cristante. C’è anche Diawara come possibile alternativa. In attacco il tridente di trequartisti girerà intorno a Lorenzo Pellegrini e vedrà come altri protagonisti Carles Perez ed El Shaarawy. L’attaccante centrale sarà Shomurodov ma occhio a Borja Mayoral che potrebbe finalmente trovare un po’ di spazio nel corso della partita. Anche i più giovani Bove, Reynolds e Zalewski potrebbero fare la loro apparizione se il risultato lo permetterà.

Probabili formazioni Bodo Glimt-Roma , rivoluzione Mourinho

Ecco le probabili formazioni della sfida che si giocherà giovedì alle 18:45 all’Aspmyra Stadion di Bodø.

BODO GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Lode, Hoibraten, Bjorkan; Brunstad Fet, Berg, Saltnes; Pellegrino, Botheim, Solbakken. Allenatore: Knutsen

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Ibanez, Mancini, Kumbulla, Calafiori; Villar, Darboe; Carles Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov. Allenatore: Mourinho