Calciomercato Roma, non solo Zakaria: 30 milioni!

Calciomercato Roma, Zakaria e non solo: l’eventuale colpaccio da 30 milioni di euro rappresenterebbe una vera e propria sorpresa in Serie A.

La Roma sta scaldando i motori in vista di una sessione di calciomercato che vedrà inevitabilmente i giallorossi recitare un ruolo di assoluto protagonista.

A meno che non si creino i presupposti per un’uscita di Borja Mayoral, al momento non messa in preventivo, il reparto sul quale il general manager Tiago Pinto focalizzerà la propria attenzione è il centrocampo, benché proprio la mediana rappresenti il punto di forza della nuova creatura di Mou. Lo Special One ha fatto capire a chiare lettere la necessità di almeno un rinforzo, che sia in grado di aumentare il ventaglio di opportunità ed aggiunga fisicità, qualità ed esperienza: caratteristiche che rispondono in toto all’identikit di Denis Zakaria, che non a caso è il primo nome sulla lista dei capitolini.

Calciomercato Roma, non tramonta Paredes: servono 25-30 milioni

Chiaramente, i giallorossi non vogliono farsi trovare impreparati, e nel caso in cui non si materializzasse l’assalto allo svizzero, che piace anche alla Juve, potrebbero virare su un altro tipo di profilo: secondo quanto riferito da calciomercatoweb.it, da non escludere la pista legata ad un possibile ritorno di Leandro Paredes, attualmente in forza al Psg, club con il quale l’argentino è legato da un contratto in scadenza nel 2023. Il classe ’94 non è considerata una pedina incedibile, e se dovesse arrivare un’offerta da almeno 25-30 milioni di euro, il club francese prenderebbe seriamente in considerazione l’idea di lasciarlo partire: la Juve ha fiutato il possibile affare, ma non ha ancora affondato il colpo.