Roma-Napoli, problemi per Spalletti | In tre saltano la partita

Roma-Napoli, problemi per l’allenatore Spalletti che in vista della prossima partita deve rinunciare a tre pedine del suo scacchiere.

Domani il Napoli sarà impegnato in Europa League, quindi Spalletti, così come Mourinho che giocherà in Conference, ha sicuramente altri pensieri per la testa. Ma non c’è dubbio che quello che esce fuori dagli ultimi allenamenti prima delle gare europee, tocca da vicino anche la partita in programma all’Olimpico.

Sono tre gli elementi del Napoli che oggi hanno svolto lavoro a parte e che probabilmente nemmeno domenica saranno disponibili in campionato. Malcuit, Ounas e Zielinski non hanno lavorato con il resto dei compagni di squadra. E, come detto, sarà anche difficile vederli in campionato contro la Roma. Di sicuro salteranno la partita col Legia Varsavia.

Roma-Napoli, assenti Malcuit, Ounas e Zielinski

La notizia è stata resa nota direttamente dal Napoli, con il consueto bollettino quotidiano: “Malcuit ha svolto lavoro personalizzato in palestra; Ounas personalizzato in campo, mentre Zielinski ha fatto allenamento personalizzato in palestra”. Ovviamente i tre non saranno disponibili per domani e Spalletti cercherà in tutti i modi di riaverli per la gara contro i giallorossi, ma le possibilità come detto sono minime.

Quella di domenica sarà sicuramente una delle partite più difficili per gli azzurri dell’ex tecnico della Roma. Che, fino al momento, ha fatto un percorso netto in campionato vincendone otto su otto. Anche per la squadra dello Special One, senza dubbio, sarà un impegno ostico. Ecco perché domani, contro il Bodo, il portoghese potrebbe mettere mano alla panchina e fare un ampio turnover. Molto si capirà anche dalla conferenza stampa che è in programma nel tardo pomeriggio di oggi.