Calciomercato Roma, pazza idea Juve: addio e doppio colpo | 60 milioni!

Calciomercato Roma, “pericolo” bianconero: piano diabolico della Juventus, che punta ad una cessione per finanziare il doppio colpo.

La stagione è ormai entrata nel vivo, e ogni gara è investito di un peso specifico non indifferente; tuttavia i dirigenti dei vari club sono già all’opera per provare ad intavolare quelle trattative che potrebbero poi trovare uno sbocco o nel mercato di gennaio, o nella sessione estiva.

Ne sa qualcosa la Juventus, le cui manovre di mercato potrebbe inestricabilmente correlarsi a quelle della Roma, dal momento che sia Cherubini che Pinto vogliono incrementare il tasso qualitativo della rosa a disposizione dei rispettivi allenatori, fermo restando che, alla luce della situazione economica contingente, difficilmente si potrà dire di no ad offerte irrinunciabili provenienti dall’estero. Ad esempio, sono ben noti i sondaggi effettuati dal Chelsea per provare ad intavolare l’operazione De Ligt, con i bianconeri che, stando a quanto riferito da calciomercatoweb.it, qualora dovessero cedere il gigante olandese per 80 milioni di euro, potrebbero bussare alla porta della Roma.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, countdown ufficiale | Addio a gennaio

Calciomercato Roma, con l’addio di De Ligt la Juve pensa ad Ibanez?

Non è escluso, infatti, che la Juve non sia ingolosita all’idea di acquistare Roger Ibanez, che Mou ha contribuito a valorizzare in questo primo scorcio di stagione: il brasiliano è valutato circa 30 milioni di euro, offerta che potrebbe far vacillare le resistenze di Pinto. Un altro profilo monitorato con estrema attenzione sarebbe quello di Akanji, con il centrale del Borussia Dortmund che ha ricevuto una vera e propria “investitura” da Giorgio Chiellini. Va da sé, che si tratta soltanto di idee, e che al momento non è partita nessun tipo di trattativa ufficiale.