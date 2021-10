Calciomercato Roma, c’è la svolta | Cambia agente e saluta

Calciomercato Roma, svolta improvvisa: cambia agente e saluta. Ormai il centrocampista è convinto di voler cambiare aria

Cambia agente e saluta la compagnia. Anche perché le cose non sono cambiate in questo periodo. Anzi, a dire il vero, sono sensibilmente peggiorate. La situazione ormai è chiara. E il “De Telegraaf” ne traccia uno spaccato netto.

Parliamo di un centrocampista che nel corso di questo periodo è stato più volte, e anche in maniera insistente, accostato alla Roma si José Mourinho. Van de Beek, olandese del Manchester United, è ormai ai ferri corti con Solskjaer, che nelle settimane scorse ha anche svelato che il calciatore vive malissimo la situazione di essere praticamente sempre fuori. E ci sono anche delle importanti novità all’orizzonte.

Calciomercato Roma, Van de Beek cambia agente

L’olandese ha deciso di cambiare agente, licenziando Guido Albers per affidarsi ad Ali Dursun, che segue anche de Jong del Barcellona. La missione principale è quella di far cambiare presto aria al calciatore, già a gennaio. E la Roma potrebbe così tentare il vero e proprio colpaccio. Magari anche abbozzando un’operazione in prestito con diritto di riscatto. La situazione è tutta in divenire e potrebbe avere dei risvolti importanti nei prossimi mesi.

La cosa certa, arrivati a questo momento, è che Pinto non può a gennaio rimanere con le mani in mano e non prendere un centrocampista. I fari, come ben si sa, sono accessi sulla situazione Zakaria, che va in scadenza di contratto e che potrebbe arrivare senza un grosso investimento di mercato. Ma occhio anche all’opzione Van de Beek, che potrebbe dare qualità e quantità al centrocampo giallorosso. La concorrenza, in questo caso, è molto più importante. C’è anche l’Arsenal sul calciatore. E i Gunners avrebbero offerto 25 milioni di euro. Pinto comunque potrebbe anche arrivare a questa cifra se riuscisse a racimolare un tesoretto dalle molte partenze che ci dovrebbero essere tra pochi mesi.